Латвія виступає за посилення санкцій проти Росії та Білорусі
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Міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевич закликав посилити санкції проти Росії та Білорусі. Включаючи закриття європейських портів для російських суден.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву глави МЗС Латвії в Twitter.
"Вирушаємо до Брюсселя до Ради міністрів закордонних справ ЄС, ми повинні продовжувати вводити більше санкцій проти Росії та Білорусі, включаючи закриття європейських портів російських суден. Посилити підтримку Молдові та переглянути наш стратегічний компас, щоб відреагувати на нову реальність", - написав він.