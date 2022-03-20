Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Латвія виступає за посилення санкцій проти Росії та Білорусі

2 36811
Латвія виступає за посилення санкцій проти Росії та Білорусі
Міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевич закликав посилити санкції проти Росії та Білорусі. Включаючи закриття європейських портів для російських суден.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву глави МЗС Латвії в Twitter.

Читайте також: У Латвії відкрили сім кримінальних справ за виправдання військової агресії Росії проти України

"Вирушаємо до Брюсселя до Ради міністрів закордонних справ ЄС, ми повинні продовжувати вводити більше санкцій проти Росії та Білорусі, включаючи закриття європейських портів російських суден. Посилити підтримку Молдові та переглянути наш стратегічний компас, щоб відреагувати на нову реальність", - написав він.

Читайте також: Парламент Латвії закликав закрити небо над Україною, - Стефанчук

Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Уборка урожаю.
  • Рекрут
    https://www.facebook.com/100001465070537/videos/2520955024701205/
  • Тиамитоксам
    ....

    "Все четыре крупнейшие в мире нефтесервисные компании заявили о прекращении работы в России из-за того, что она напала на Украину, сообщает zn.ua.

    Компании Halliburton и Schlumberger вышли из рынка РФ 18 марта, Baker Hughes - 19 марта, Weatherford - 20 марта.

    - Halliburton - вторая по величине нефтесервисная компания в мире, ее клиентами были "Газпром", "Газпром нефть", "Роснефть", "Лукойл" и другие.

    - Schlumberger - это технологичная компания, которая сотрудничает с клиентами для доступа к энергии в более чем 120 странах.

    - Baker Hughes предоставляет продукцию и услуги для бурения нефти, оценки пластов, достройки, консалтинга по добыче пластов.

    - Weatherford работает в около 75 странах мира. Производит и поставляет нефтедобывающее оборудование, оказывает сервисные услуги нефтегазовым предприятиям."
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини