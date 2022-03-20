Обговорюється варіант відправки Україні турецьких С-400 в обмін на зняття санкцій з Туреччини, - США
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Офіційний представник Пентагону заявив, що Сполучені Штати ведуть переговори з Туреччиною про відправку Україні зенітних ракетних систем С-400. Передача озброєння можлива в обмін на повернення Туреччини в американську програму виробництва винищувача п'ятого покоління F-35 і зняття з Анкари санкцій.
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Sky News Arabia.
"Ми ведемо постійні переговори з Анкарою про відмову від системи С-400 і відправку її Києву в обмін на повернення Туреччини в програму F-35 і зняття з неї санкцій", - заявив представник Пентагону.
Нагадаємо, що Росія і Туреччина уклали контракт на поставку Москвою Анкарі ЗРС С-400 в 2017 році. Туреччина першою з країн НАТО придбала у Росії ці системи.