Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Обговорюється варіант відправки Україні турецьких С-400 в обмін на зняття санкцій з Туреччини, - США

44 174173
Обговорюється варіант відправки Україні турецьких С-400 в обмін на зняття санкцій з Туреччини, - США
Офіційний представник Пентагону заявив, що Сполучені Штати ведуть переговори з Туреччиною про відправку Україні зенітних ракетних систем С-400. Передача озброєння можлива в обмін на повернення Туреччини в американську програму виробництва винищувача п'ятого покоління F-35 і зняття з Анкари санкцій.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Sky News Arabia.

Читайте також: ЗСУ знищили ворожий дослідний танк Т-80УМ2 "Чорний орел"

"Ми ведемо постійні переговори з Анкарою про відмову від системи С-400 і відправку її Києву в обмін на повернення Туреччини в програму F-35 і зняття з неї санкцій", - заявив представник Пентагону.

Нагадаємо, що Росія і Туреччина уклали контракт на поставку Москвою Анкарі ЗРС С-400 в 2017 році. Туреччина першою з країн НАТО придбала у Росії ці системи.

Читайте також: Подоляк - посадовцям: Не повідомляйте про будь-яке постачання зброї та підготовку до контрнаступів з боку ЗСУ!. ВIДЕО

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Дмитрий Иванов 933bda32
    Да уж, это был бы троллинг мирового уровня, такого удара ниже пояса рузке пропагандоны не вывезут
  • Bogdan Fayn 5c4327bd
    Банк развития Беларуси, "Белагропромбанк" и банк "Дабрабыт" официально отключены от системы SWIFT Эти банки попали под санкции ЕС

    По информации BPN, с 20 марта на территории Евросоюза стало невозможно платить банковскими картами "Белагропромбанка".
  • Перехватчик
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини