Просування військ РФ зупинено майже на всіх напрямках, - Генштаб ЗСУ

Триває двадцять п’ята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Про це у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупаційні війська втратили наступальний потенціал, їх просування зупинене майже на всіх напрямках. Противник продовжує нести втрати, має значні проблеми з комплектуванням підрозділів та частин особовим складом, логістикою.

Для поповнення втрат особового складу підрозділів російської окупаційної армії військовими комісаріатами Кубані, Приморського краю, Ярославської області та регіонів уральського федерального округу проводяться заходи прихованої мобілізації. Проте, населення перелічених регіонів не має бажання брати участь у війні. Мають місце масові випадки ухилення від служби", - йдеться в повідомленні.

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