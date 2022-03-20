Наше завдання за 2-3 місяці завершити всі процедури, щоб в ЄС ухвалили політичне рішення щодо членства України, - Стефанішина
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Віцепрем'єр - міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявляє, що завдання влади за 2-3 місяці завершити всі процедури, щоб у Європейському Союзі ухвалили політичне рішення щодо членства України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона сказала на брифінгу.
"1 березня ЄС офіційно розпочав процедуру прискореного розгляду заявки України про набуття членства. Тому поточний виклик для України - через 2-3 місяці завершити всі процедури, щоб президенти та глави урядів країн ЄС могли знову ухвалити політичне рішення", - йдеться у повідомленні Українського медіа-центру з посиланням на брифінг Стефанішиної.
За її словами, зазвичай такий бюрократичний процес триває 2-3 роки, але за останні 8 років Україна вже зробила багато домашньої роботи, щоб упоратися із завданням швидше.