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РФ домовилась з Лівією про направлення "добровольців" до України, - Генштаб ЗСУ

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РФ домовилась з Лівією про направлення "добровольців" до України, - Генштаб ЗСУ
Російськими пропагандистами розпочато підготовку населення РФ до тривалої війни.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що офіційні канали комунікації поширюють пропаганду про нібито успіхи у проведенні так званої "спеціальної воєнної операції", проводяться публічні заходи на підтримку війни в Україні.

"За наявною інформацією, під час візиту керівника лівійської національної армії Халіфа Хафтара до москви, було досягнуто домовленостей про направлення лівійських "добровольців" до України, з метою участі у бойових діях на боці російської федерації. Перекидання військових найманців, імовірно, буде здійснюватись за рахунок приватної військової компанії "Ліга" (колишня "Вагнер"), літаками повітряно-космічних сил російської федерації", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Просування військ РФ зупинено майже на всіх напрямках, - Генштаб ЗСУ

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Топ коментарі

  • Перехватчик
    Ray


    @Ray_net_ua

    ·
    8 ч



    Чтоб вы понимали разгром РФ. Вот маленькая часть, из всех(!) кто на фото, все(!) погибли и теперь трупы, кроме одного, который тяжелоранен и может не выживет.
    331 полк ВДВ, который пытался штурмовать киевское направление. И это малая часть, таких разгромов армии РФ очень много.

  • Вася Шевченко f77d76ba
  • Ksenia VB
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