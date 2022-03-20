РФ домовилась з Лівією про направлення "добровольців" до України, - Генштаб ЗСУ

Російськими пропагандистами розпочато підготовку населення РФ до тривалої війни.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що офіційні канали комунікації поширюють пропаганду про нібито успіхи у проведенні так званої "спеціальної воєнної операції", проводяться публічні заходи на підтримку війни в Україні.

"За наявною інформацією, під час візиту керівника лівійської національної армії Халіфа Хафтара до москви, було досягнуто домовленостей про направлення лівійських "добровольців" до України, з метою участі у бойових діях на боці російської федерації. Перекидання військових найманців, імовірно, буде здійснюватись за рахунок приватної військової компанії "Ліга" (колишня "Вагнер"), літаками повітряно-космічних сил російської федерації", - йдеться в повідомленні.

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