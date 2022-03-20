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РФ проводить "мобілізацію" на окупованому Донбасі, у підрозділах поширюються панічні настрої через великий некомплект живої сили, - Генштаб ЗСУ

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РФ проводить "мобілізацію" на окупованому Донбасі, у підрозділах поширюються панічні настрої через великий некомплект живої сили, - Генштаб ЗСУ
На тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей продовжується проведення заходів "мобілізації".

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Керівництвом навчальних закладів (технікумів, інститутів) здійснено виклики студентів віком від 18 років для так званої реєстрації. На сьогодні переважна більшість особового складу 1-го АК - це мобілізоване населення тимчасово окупованих територій", - йдеться в повідомленні.

Водночас морально-психологічний стан особового складу вкрай низький, більшість мобілізованих не має досвіду та бажання брати участь у бойових діях. Екіпірування призваних окупантами є застарілим.

У підрозділах, основу яких складають призвані по мобілізації, поширюються панічні настрої через великий некомплект живої сили, озброєння та техніки.

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Топ коментарі

  • Странник Виртуальный d2c4d836
    Ось так власне і буває. Спочатку тобі байдуже коли зʼявляються "зелені чоловічки" та раззом з твоїм сусідом кличуть "рюзгє мір" (або навіть ти сам його прагнеш під впливом розповідей про ману небесну від кремлівського карли), потім таки він приходить і ти не чиниш спротиву йому, чи хоча б не біжиш від нього на вільну територію, а чіпляєшся за своє нажите майно. Мовчиш, приймаєш ці всі дебільні закони "руськомірців". А потім настає час коли вони хапають тебе і змушують віддавати своє життя за їхні інтереси відправляючи тебе вбивати свій народ. Гірка доля. Але в цьому винен тільки ти сам. Кожен сам обирає свій шлях.
  • Мобильный крематорий
    Походу, ВСУ войдут в пустой Донецк и Луганск.
  • Олександр Дніпро
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