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У бою під Волновахою загинув український футболіст Сергій Шестак

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У бою під Волновахою загинув український футболіст Сергій Шестак
У бою під Волновахою загинув військовослужбовець Збройних сил України Сергій Шестак.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН із посиланням на УАФ.

Шестак народився на Чернігівщині, але останні роки проживав у Черкасах. Сергій був одним із лідерів аматорської футбольної команди Черкаських козаків. Пішов із життя у віці 34 років.

У загиблого залишилася дружина та маленька дочка.

У бою під Волновахою загинув український футболіст Сергій Шестак 01

Сергій Шестак поруч з Павелком та Маркевичем / фото УАФ

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