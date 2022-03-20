У бою під Волновахою загинув український футболіст Сергій Шестак

У бою під Волновахою загинув військовослужбовець Збройних сил України Сергій Шестак.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН із посиланням на УАФ.

Шестак народився на Чернігівщині, але останні роки проживав у Черкасах. Сергій був одним із лідерів аматорської футбольної команди Черкаських козаків. Пішов із життя у віці 34 років.

У загиблого залишилася дружина та маленька дочка.

Сергій Шестак поруч з Павелком та Маркевичем / фото УАФ