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Кількість білорусів, які не підтримують участі у війні проти України, зросла до 97%, - дослідження

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Кількість білорусів, які не підтримують участі у війні проти України, зросла до 97%, - дослідження
Кількість білорусів, які не підтримують участь РБ у війні проти України, зросла до 97%.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані соціологічного дослідження Ригора Астапені, проведеного 11 березня.

Дослідник повідомив про попередні результати у своєму телеграм-каналі – лише 3% громадян за війну в Україні.

За даними попереднього опитування, проведеного з 20 січня до 8 лютого, 13% білорусів були за участь РБ у війні в Україні. Дослідження проводила компанія "Chatham house".

Кількість білорусів, які не підтримують участі у війні проти України, зросла до 97%, - дослідження 01

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
  • Бандерівець
    Напевне надивились вже на трупи і на безногих орків у госпіталях Мозира і Гомеля................
  • Перехватчик
    Aspandiyar


    @AspandiyarS

    ·
    8 ч



    Все путинские достижения в одном фото

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