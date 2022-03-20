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"Укрзалізниця" запускає човникові рейси Дарниця - Святошин. ПЕРЕЛІК

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"Укрзалізниця" запускає човникові рейси Дарниця - Святошин. ПЕРЕЛІК
"Укрзалізниця" запускає рейси Дарниця - Святошино. Вже з 21 березня жителі столиці зможуть залізницею дістатись з лівого берега Києва на правий.

Про це компанія повідомляє у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Вони допоможуть мешканцям лівого берега Києва дістатися на правий. Зокрема, поїзди будуть зручними для трансферу до Центрального залізничного вокзалу, поки червона лінія метро працює з обмеженнями, а автосполучення між берегами ускладнене.

Поїзди зі станцій Дарниця та Святошин вирушатимуть щогодини починаючи з 07:30. Останні рейси о 18:30.

Поїзди робитимуть зупинки на станціях Лівий Берег, Видубичі, Київ-Деміївський, Протасів Яр, Київ-Пасажирський (зупинкова платформа Північна), Караваєві Дачі, Київ-Волинський, Борщагівка-Технічна, Борщагівка", - йдеться в повідомленні.

Поїзд базово складатиметься з 6 вагонів, кількість яких варіюватиметься залежно від попиту пасажирів. Вартість проїзду 15 грн, квитки можна придбати у роз'їзного касира на борту або в офіційному чат-боті Укрзалізниці.

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Укрзалізниця запускає човникові рейси Дарниця - Святошин 02
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Укрзалізниця запускає човникові рейси Дарниця - Святошин 05
Укрзалізниця запускає човникові рейси Дарниця - Святошин 06
Укрзалізниця запускає човникові рейси Дарниця - Святошин 07
Укрзалізниця запускає човникові рейси Дарниця - Святошин 08

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