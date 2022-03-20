Три білоруські банки офіційно відключили від SWIFT
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20 березня 2022 року три великі білоруські банки було відключено від системи SWIFT.
Як іфнормує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Telegram-канал Naviny.by,
З 20 березня 2022 року, банківськими картами "Белагропромбанка" вже не можна розплатитися в країнах Євросоюза.
Також від системи SWIFT відключили "Банк Развития Беларуси" і банк "Дабрабыт".
Раніше в "Банке Развития Беларуси" повідомили, що відключення від системи тимчасове і будуть "вжиті заходи щодо використання альтернативних систем передачі фінансової інформації для забезпечення своєчасного виконання зобов'язань".