Три білоруські банки офіційно відключили від SWIFT

20 березня 2022 року три великі білоруські банки було відключено від системи SWIFT.

Як іфнормує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Telegram-канал Naviny.by,

З 20 березня 2022 року, банківськими картами "Белагропромбанка" вже не можна розплатитися в країнах Євросоюза.

Також від системи SWIFT відключили "Банк Развития Беларуси" і банк "Дабрабыт".

Раніше в "Банке Развития Беларуси" повідомили, що відключення від системи тимчасове і будуть "вжиті заходи щодо використання альтернативних систем передачі фінансової інформації для забезпечення своєчасного виконання зобов'язань".

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