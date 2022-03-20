10 мільйонів українців залишили свої домівки через війну, - ООН
4 1268
Десять мільйонів людей покинули свої домівки в Україні через руйнівну війну Росії.
Про це заявив у неділю верховний комісар ООН у справах біженців, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
"Війна в Україні настільки нищівна, що 10 мільйонів людей втекли - або всередині країни, або як біженці за кордон", – написав у Twitter Філіппо Гранді.
Among the responsibilities of those who wage war, everywhere in the world, is the suffering inflicted on civilians who are forced to flee their homes.— Filippo Grandi (@FilippoGrandi) March 20, 2022
The war in Ukraine is so devastating that 10 million have fled — either displaced inside the country, or as refugees abroad.