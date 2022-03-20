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10 мільйонів українців залишили свої домівки через війну, - ООН

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10 мільйонів українців залишили свої домівки через війну, - ООН
Десять мільйонів людей покинули свої домівки в Україні через руйнівну війну Росії.

Про це заявив у неділю верховний комісар ООН у справах біженців, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Війна в Україні настільки нищівна, що 10 мільйонів людей втекли - або всередині країни, або як біженці за кордон", – написав у Twitter Філіппо Гранді.

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