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Українські воїни знищили зведений танковий загін окупантів під Броварами, - Генштаб

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Українські воїни знищили зведений танковий загін окупантів під Броварами, - Генштаб
При спробі здійснити наступальні дії на Київському напрямку зведений танковий загін окупантів було знищено під Броварами.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Під час здійснення чергової спроби наступу на Київ, окупанти втратили зведений загін 6-го танкового полку. Завдяки активним діям підрозділів Збройних Сил України на окремих напрямках у Броварському районі підрозділи противника залишаються відрізаними від постачання пального та продовольства", - відзначається у повідомленні. 

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Топ коментарі

  • Funt Gor
    Оце так: "В Беларуси внезапно погибли 25 российских солдат - сгорели заживо в технике в Мозыре", - сообщает Вертикаль
  • Stanislav Bryzhyk
    Слава ЗСУ!
  • Планшет Студента
    Броварський котел, як я розумію. Ох і гарна з москалів юшка...тече!
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