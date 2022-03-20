Українські воїни знищили зведений танковий загін окупантів під Броварами, - Генштаб
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При спробі здійснити наступальні дії на Київському напрямку зведений танковий загін окупантів було знищено під Броварами.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"Під час здійснення чергової спроби наступу на Київ, окупанти втратили зведений загін 6-го танкового полку. Завдяки активним діям підрозділів Збройних Сил України на окремих напрямках у Броварському районі підрозділи противника залишаються відрізаними від постачання пального та продовольства", - відзначається у повідомленні.