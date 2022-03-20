Путін вдається до відчайдушних заходів в Україні, оскільки не досягнув своїх цілей, - глава МЗС Великої Британії Трасс

Президент країни-агресора Володимир Путін не досягнув своєї мети, саме тому вдається до відчайдушних заходів.

Про це у Twitter повідомила глава МЗС Великої Британії Елізабет Трасс, передає Цензор.НЕТ.

"Я приголомшена російськими звірствами в Маріуполі, зокрема нападами на школи, де переховуються мирні жителі, викраденнями та депортацією українців.

Путін вдається до відчайдушних заходів, оскільки не досягає своїх цілей. Путін і його режим будуть притягнуті до відповідальності", - йдеться в повідомленні.

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