ЗСУ на Донбасі знищили близько 170 окупантів, 12 танків, 9 БМП та 3 автомобілі ворога, - штаб ООС
19 01727
Українські захисники на Донбасі ліквідували близько 170 російських окупантів.
Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.
"Завдяки умілим діям та майстерності наших воїнів протягом поточної доби було успішно відбито 7 атак ворога. Військовослужбовці Об’єднаних завдали втрат російським окупантам.
Українські захисники знищили:
- 12 танків;
- 9 БМП;
- 3 автомобілі", - йдеться в повідомленні
Загальні втрати живої сили противника становлять близько 170 осіб.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили ворожий літак Су-34 та вертоліт окупантів.