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ЗСУ на Донбасі знищили близько 170 окупантів, 12 танків, 9 БМП та 3 автомобілі ворога, - штаб ООС

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ЗСУ на Донбасі знищили близько 170 окупантів, 12 танків, 9 БМП та 3 автомобілі ворога, - штаб ООС
Українські захисники на Донбасі ліквідували близько 170 російських окупантів.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.

"Завдяки умілим діям та майстерності наших воїнів протягом поточної доби було успішно відбито 7 атак ворога. Військовослужбовці Об’єднаних завдали втрат російським окупантам.

Українські захисники знищили:

- 12 танків;
- 9 БМП;
- 3 автомобілі", - йдеться в повідомленні

Загальні втрати живої сили противника становлять близько 170 осіб.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили ворожий літак Су-34 та вертоліт окупантів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донбасі успішно відбито 10 атак ворога, знищено близько 100 окупантів, 8 танків, 10 БМД, 7 БМП та 1 БТР, - штаб ООС. ВIДЕО

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Топ коментарі

  • GoodWin
    смерть фашистським окупантам
  • Юрий Ладарев
    Такое ощущение,что врата ... открылись и от туда вылазит всякая нечисть.ГОСПОДЬ, помоги справиться с нечистью.
  • Лилия Стацкая
    То нехай ще НАТО повчиться як треба воювати!Молодці!
    ДЯКУЮ!!! Слава героям,Воїнам Світла!
    Женіть чортів у пекло!
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