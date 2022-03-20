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Польща спростила процес придбання, експорту й транзиту бронежилетів в Україну

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Польща спростила процес придбання, експорту й транзиту бронежилетів в Україну
Польща спростила процедуру отримання дозволу на придбання, експорт й транзит бронежилетів для наших бійців. Для цього лише необхідно отримати підтвердження від посольства України в країні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу посольства України в Польщі.

"Відтепер для придбання у Польщі і передачі в Україну таких необхідних для наших воїнів засобів захисту як бронежилети та каски, достатньо лише отримати підтвердження від посольства України в Польщі",- сказано в повідомленні.

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Для отримання підтвердження необхідно надати відповідну інформацію військовому аташе щодо:

  • переліку;
  • типу;
  • кількості захисного обладнання;
  • дані покупця;
  • дані експортера;
  • дані отримувача.

Після цього ці дані необхідно надати у спеціальній формі Міністерству розвитку й технологій Польщі на електронну пошту [email protected].

Топ коментарі

  • Vedana
    Подяка.
  • Чайка Київ
    Дякуємо.
  • Claudia Smith
    А чому в Україні немає бронежилетів, а?
    кажуть, там знов якась лажа з НАБУ.
    зекоманда - як завжди.
    то черги на кордоні, гуманітарку не пропускають. то бронежилети неможливо замовити. то єрмаки всякі шопопало варнякають. ви ще нам за Південь відповісте, зрадники.
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