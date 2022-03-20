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Влада РФ вам скаже, що в Україну вас не посилала: Стефанчук - російським солдатам

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Влада РФ вам скаже, що в Україну вас не посилала: Стефанчук - російським солдатам
Влада Російської Федерації в майбутньому говоритиме своїм солдатам, що не посилала їх на війну в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТзаявив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, зробивши допис російською мовою.

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"Уперше звернуся до російських солдатів зрозумілою для них мовою. Російський солдате, пам'ятай, фраза: "Ми тебе туди не посилали" буде головною стосовно тебе в наступні кілька десятків років від твоєї влади. Не віриш? Запитай у "афганців" та інших "героїв визвольних війн", - написав Стефанчук у неділю у фейсбуці.

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Топ коментарі

  • Alex_Dimitrov
    Стопудово так и будет... И после Афгана и после Чечни так было, и даже после Донбасса 2014-2015 уже встречалось, хотя мало ибо ихтамнет... и теперь так же будет
  • Лилия Стацкая
    Це звернення просто слова у пустоту.
    Там не має людей ,там скупчення зомби.
  • константен
    https://t.me/Sharpreview/11139


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    Россияне недостаточно следят за гигиеной пупка, не находите?
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