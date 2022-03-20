Росіян "запрошують" підписати контракт на службу з квитанцій за комуналку, - ЦПД. ФОТО

Спочатку як "гарматне м'ясо" Росія використовувала призовників. Частково нестача військових досі вирішується за рахунок резервних частин зі сходу країни, найманців з Сирії, Вірменії та "вагнерівців".

Про це у Telegram повідомляє Центр протидії дезінформації, інформує Цензор.НЕТ.

"Цивільних росіян вже "запрошують" підписати контракт з квитанцій за комуналку. Черги з охочих віддати своє життя за 50 тис. рублів в місяць немає", - йдеться в повідомленні.

"Західні експерти прогнозують, що наступальна тактика рф застопорилась. Але не варто виключати й масову мобілізацію та запровадження воєнного стану з попередньою провокацією. Саме такий привід для початку чеченської кампанії був у 1999 р., коли у Волгодонську, Буйнакську та Москві російські спецслужби вчинили теракт житлових будинків, в чому потім звинуватили чеченців", - додали в ЦПД.

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