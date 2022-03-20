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Бомби падають на місто кожні 10 хвилин, - "Азов" про облогу Маріуполя

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Бомби падають на місто кожні 10 хвилин, - "Азов" про облогу Маріуполя
Заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар, друга Калина, зробив звернення з блокадного міста Маріуполя, де вже 25 день триває героїчна оборона форпосту України.

Як інформує Цензор.НЕТ, звернення розміщене у телеграмі "Азову".

"Слава Україні! Сьогодні 25 день оборони Маріуполя. 20 днів блокади міста.Бомби падають кожні 10 хвилин. Окрім танків, артилерії, сьогодні 4 великих десантних корабля російської федерації вели не бачений досі світу обстріл українського Маріуполя.

Офіцери, сержанти, солдати продовжують боротьбу. І лише за підтвердженими даними сьогодні азовцями знищено 4 танки, БТРи та багато ординської піхоти.

Хлопці мужньо боронять Україну!

Знищують спецпризначенців, знищують тих зрадників, яких мобілізували і кидають як гарматне м'ясо.

Плювати вони хотіли на своїх полонених. Плювати вони хотіли на своїх вбитих. Плювати вони хотіли на цивільне населення України. Вони - варвари 21-го століття! Без совісті та честі!

Ми віримо в перемогу України! Віримо, що небо в Маріуполі буде закрито. Азовське море знову буде наше!"

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Топ коментарі

  • Вячеслав 43a0ae0b
    хлопцi тримайтесь! головне збережiть своi життя - один такий воiн Aзова важить як сто кацапських оркiв
  • Чайка Київ
    Боже, поможи
  • Вася Шевченко f77d76ba
    Марік... неперможний Марік...наша гордість... наша біль... наша надія...наша молитва...
    ....
    ....
    будьте прокляті фашисти-рашисти, нелюди... варвари і вбивці...
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