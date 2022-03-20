Технологічні роботи в "Приват24" продовжено
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Налаштування багатьох сервісів упродовж 20 березня та початку дня 21 березня може спричинити тимчасові паузи у роботі Приват24.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН із посиланням на пресслужбу банку.
Державний "ПриватБанк" вдруге за добу продовжив технологічну зупинку в проведенні платежів через "Приват24" і сайт для фізосіб.
Нагадаємо, що спочатку банк планував завершити ці роботи до 10:00 нинішнього дня.
"Продовжуємо регламентні роботи з "Приват24". На жаль, налаштування вимагає більшого часу, ніж ми планували на початку робіт", - сказано у повідомленні.
У фінустанові зазначили, що ІТ-команда другу добу у режимі 24/7 працює над посиленням потужностей для безперебійної роботи банку за будь-яких обставин.
"Налаштування багатьох сервісів упродовж 20 березня та початку дня 21 березня може спричинити тимчасові паузи у роботі Приват24", - попередили у банку.