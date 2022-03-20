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Велика Британія просуватиме інтереси України на зустрічах НАТО та G7, - Джонсон

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Велика Британія просуватиме інтереси України на зустрічах НАТО та G7, - Джонсон
Премє'р-міністр Великої Британії Борис Джонсон провів чергову телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це Джонсон повідоми в у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Я говорив із президентом Зеленським сьогодні вдень, щоб викласти, як я працюватиму для просування інтересів України на зустрічах НАТО та G7 цього тижня. Великобританія продовжить нарощувати військову, економічну та дипломатичну підтримку, щоб покласти край цьому жахливому конфлікту", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Гундяй Крестовоздвиженский
    здається, що окрім Польщі, країн Балтії та Великобританії ніхто в Європі не усвідомлює ступінь загрози
    дякуємо, Борис!
  • Павло Макаренко c829250f
    Натяк на те,щоб перестав смердіти кацапськими наративами,що "в НАТО нас не чекають". Дядя Джонсон вже готовий за ручку тягати сопливого,ображеного хлопчика...
  • Стрелок
    Руководство Офиса президента убеждает Зеленского, что пойти на компромисс с россиянами сейчас единственный выход, по опросам решения через компромисс при участии прочих государств желают больше 60% украинцев. Но есть проблема. Треть страны желает войны до возвращения всех территорий. Категорическое большинство этих людей - сторонники Порошенко либо сочувствующие. Именно эти люди сейчас с оружием в руках принимают участие в обороне страны. За сближение с последующим вступлением в НАТО сейчас больше 70% населения. АнтиНАТОвские заявления власти бьют по самой власти.
    Ситуацию могла бы исправить позиция военных. Но дело в том, что генерал Залужный категорический сторонник продолжения войны, а не компромиссов с Москвой. Залужный абсолютно твердо готов дальше изматывать врага, с последующим переходом в контнаступление. Благо, Путин сам гонит свои резервы на уже укрепившуюся украинскую оборону. Иными словами Залужный и Порошенко отдельно друг от друга (к счастью ОП), требуют одного и того же. Их же поддерживает активная часть общества.
    Именно в этих условиях Зеленский ввел в действие решения СНБО «О реализации информационной политики в условиях военного положения», которым среди прочего предусмотрено объединение всех общенациональных телеканалов, наполнение которых должно составляться из информационных программ, созданных на единой платформе. В переводе на русский, этим решением вводится цензура. Каналы «Прямой» «5-й» и «Эспрессо» решено заставить транслировать новости и мнения одобренные Офисом президента. Реализация решения возложена на Нацсовет по вопросам телевещания. Нам сообщили, что у Порошенко уже передали текст этого закона западным партнерам и поинтересовались их мнением. Мнение западных партнеров нам неизвестно, однако «Прямой», «5-й» и «Эспрессо» выходят со своим собственным марафоном в эфир, как ни в чем не бывало.
    В тот же день было введено в действие решение о приостановлении работы ряда политических партий, в т ч ОПЗЖ, «Партии Шария» и подобных. Как по команде провластные ЛОМы на соцсетях начали обсуждать идею о приостановке на время войны деятельности всех украинских партий. Вообще всех.
    Реакция на такое решение оппозиции, военных и активной части общества, явно не запоздает.
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