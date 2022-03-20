"Командира розвідроти "ДНР" "Людоеда" ліквідували на Донбасі, - ОТУ "Схід"

ЗСУ на Донбасі знищили "командира розвідувальної роти "ДНР" капітана Сергія Машкіна з позивним "Людоед".

Про це у Facebook повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід", передає Цензор.НЕТ.

"Виявляється, що командир розвідувальної роти 11 мотострілецького полку 1 армійського корпусу так званої ДНР капітан Сергій Машкін з позивним "людоед" (з фантазією щодо позивних у них реальні проблеми) власноруч "точечным огнем" знищив цілу батарею САУ!

Їх послухати, так загін Месників з кіновсесвіту Марвел у порівнянні з ними то якась група "Ягідка" у дитячому садочку. Втім, говорити можна багато, але факт залишається фактом. Замість людей він жере чорнозем. Мертвий окупант вже зброю не візьме! - додали в ОТУ.

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