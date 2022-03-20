Новини • Війна

Якщо хоча б один білоруський солдат перетне кордон з Україною, він буде знищений, - Данілов

16 66255
Якщо хоча б один білоруський солдат перетне кордон з Україною, він буде знищений, - Данілов
Росія використовує територію Білорусі для своїх військових цілей у розв‘язаній війні проти України.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

Але якщо хоча б один білоруський солдат перетне кордон з Україною, він буде знищений, цитує Данілова пресслужба РНБО.

За його словами, Путін примушує Лукашенка ухвалити рішення про вторгнення білоруської армії, але той "розуміє, що це буде крахом для Білорусії".

"Білоруському народу це точно не потрібно. Це потрібно лише путіну", - наголосив Данілов.

Секретар РНБО зазначив, що рашизм, який існує в Росії вже понад 20 років і на який світ не звертав уваги, призвів до початку третьої світової війни в Європі. Росіяни вже публічно говорять про плани захопити європейські країни.

"Агресорові треба давати відповідь", - заявив О. Данілов, додавши, що представники французького і німецького бізнесу, які не пішли з РФ, фактично є спільниками країни-терориста, оскільки на гроші від цієї торгівлі РФ купує зброю, якою вбиває українців.

Читайте: Кількість білорусів, які не підтримують участі у війні проти України, зросла до 97%, - дослідження

Топ коментарі

  • Ireland
    Украинские таможенники на Закарпатье "не заметили" вывозимые из Украины $28 млн и €1.3 млн.

    Об этом написал Сеяр Куршутов в своем Facebook.

    Венгерские таможенники, в свою очередь, заметили эти деньги и после многочасовых разборок, сумму пришлось задекларировать.

    "Тем, кто верит в случайности сообщаю, что в последнее время, подобная услуга на Закарпатской таможне стоит от 3 до 7.5% в зависимости от суммы и уровня просящего. В других западных регионах ситуация не лучше", - написал он.

    Также он опубликовал фамилии промышляющих этим таможенников и пограничников.

    "Пункт пропуска Вилок закарпатская таможня. Начальник - Безсмертний И.И. Старший смены ДМСУ - Худа Василий, старший инспектор - Буряк Богдан, главный инспектор - Симочко Валерий, инспектор - Кабаль Михаил, инспектор - Самов Александр", старший инспектор - Чейпиш Юрий", - сообщил Куршутов.

    На закарпатской таможне отказали в комментариях для сми и заявили, что "это уровень Государственной таможенной службы".

    Как стало известно, вывезла деньги жена экс-депутата Игоря Котвицкого. В Раду он избирался по спискам "Народного фронта" Яценюка.
  • Палиця Василь
    Сергій Сергійович Saigon

    26 лютого о 22:46 ·



    Арахамия пишет что в Беларуси началась мобилизация.

    Русским иногда везет попасть в плен, а не сгореть в своих коробках заживо или лечь от пули айтишника с калашом, потому что от них нам нужна информация о текущей оперативной обстановке. От военнослужащих Беларуси нам не нужно ничего от слова "совсем" и в плену они ***** не нужны.

    Ответка будет простой: Зашел с оружием - умер.
  • Дорогой Я
    Схоже, так виглядають 30 срібників для бсср-ців:
    Россия отсрочила погашение госкредитов Беларуси на 5-6 лет
    А вони оптімісти - сподіваються так довго проіснувати. І перші і другі...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини