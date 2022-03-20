Найближчим часом окупанти можуть здійснити спробу форсування річки Ірпінь, - Київська ОВА

Війська РФ найближчим часом можуть розпочати форсування річки Ірпінь.

Про це у Telegram повідомляє Київська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог постійно переміщує свою техніку. Намагається закріпитись, налагодити логістику. Ми не виключаємо, що найближчим часом ворог здійснить спробу форсування річки Ірпінь. Ми це бачимо і контролюємо", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що від обстрілів найбільше постраждали Бучанський, Броварський та Вишгородський райони. Ворзель, Буча, Ірпінь, Макарів, Гостомель - ворог намагається стерти ці населені пункти з лиця землі.

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