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Найближчим часом окупанти можуть здійснити спробу форсування річки Ірпінь, - Київська ОВА

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Найближчим часом окупанти можуть здійснити спробу форсування річки Ірпінь, - Київська ОВА
Війська РФ найближчим часом можуть розпочати форсування річки Ірпінь.

Про це у Telegram повідомляє Київська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог постійно переміщує свою техніку. Намагається закріпитись, налагодити логістику. Ми не виключаємо, що найближчим часом ворог здійснить спробу форсування річки Ірпінь. Ми це бачимо і контролюємо", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що від обстрілів найбільше постраждали Бучанський, Броварський та Вишгородський райони. Ворзель, Буча, Ірпінь, Макарів, Гостомель - ворог намагається стерти ці населені пункти з лиця землі.

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Топ коментарі

  • константен
  • Саша ТРОЯ
    На Київщині є своя Чорнобаївка- це Мощун. Москалі вп'яте будуть там зупинені та розбиті.
  • Funt Gor
    Зараз перша армія світу (США) з жахом спостерігає, як друга армія світу (росія), просить третю армію світу (Китай) зброю, щоби взяти Ірпінь
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