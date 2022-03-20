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Зеленський поспілкувався з Кутчером та Куніс: Подякував за зібрані $35 млн для українських біженців

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Зеленський поспілкувався з Кутчером та Куніс: Подякував за зібрані $35 млн для українських біженців
Президент Володимир Зеленський провів розмову із американськими акторами Ештоном Кутчером та Мілою Куніс, які зібрали $35 млн допомоги для українських біженців.

Про це глава держави повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Ештон Кутчер і Міла Куніс одними з перших відгукнулися на наше горе. Вони вже зібрали $35 млн і спрямовують їх Flexport і Airbnb для допомоги біженцям з України. Особисто подякував їм за підтримку. Вражений їхньою рішучістю. Вони надихають світ", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Стрелок
    мені вот цикаво - кожен волонтер має звіт про витрачени кошти
    а коли ми побачему на що держава витратила кошти яки українці збирали в госфонд на підтримку армії наприклад через Приват або напряму в фонд?
  • Urs
    И на любые неприятные наблюдения или вопросы у него всегда был один и тот же ответ «во всем винАвавт пАрАшенкА». При этом его не смущало, что его уже три года нет у власти и пора бы как-то приходить в сознание, но ничего подобного! Они и сейчас рассказывают о том, что полностью сформированный и экипированный батальон теробороны Киева, это - пиар.
    Заметим, такое говорят даже киевляне, которые не получили разрушений харьковского масштаба только потому, что надежно работает ПВО, которую из руин поднял Порох. Их дома не взрываются диверсантами в частности и потому, что на улицах работает тот самый, упакованный под верх батальон теробороны. Конечно, не один он, но все же. Они все это видят каждый день, но телевизор им рассказывает какие-то сказки, которые сильнее реальности.
    И вот эта публика пускает слюни и почему-то не задает вопросов о том, почему те яркие личности зеленого цвета, от которых у них капают слюни, как у собаки Павлова, не упаковали другие батальоны теробороны, их не смущает то, что часть зелени смылась за границу, а другая - спряталась за Карпатами. И нет, они там не для того, чтобы перебрасывать для Армии и пострадавшего населения что-то нужное, этим занимаются другие люди, они просто спрятались.
    Более того, очухавшиеся от ужаса первых дней, и отстиравшие свое исподнее зеленые, теперь пытаются как-то поудобнее лечь под путина, справив нужду на на те тысячи жертв, которые каждый день он приносит Украине и на то, что он разрушил. И делают они все через тот самый телевизор, пока все нормальные люди заняты конкретными действиями, направленными на уничтожение противника.
    Ты до сих пор не интересуешься политикой? Правда? Но она уже очень интересуется тобой. Знай это.
  • Иван Мозговой 608c4f89
    она в в независимой Украине не жила, это так на заметку
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