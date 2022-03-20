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Вакарчук поцінував воєнний гумор одеситів. ФОТО

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Український виконавець Святослав Вакарчук знову завітав до Одеси і підкреслив, що в одеситів чудове почуття гумору навіть під час війни і гумор у них найкращий в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє OBOZREVATEL із посиланням на Instagram Вакарчука.

Співак подорожує Україною, даючи концерти і підтримуючи бойовий дух українців.

Він відзначив неабияке почуття гумору одеситів. Вакарчук показав білборд, де написано: "Російський військовий корабель, ну шо, ти дійшов?"

Вакарчук поцінував воєнний гумор одеситів 01

фото instagram/sviatoslav.vakarchuk

"Навіть під час війни Одеса залишається Одесою. Рускій корабель скоро дійде... Ми – переможемо. Все буде добре", – написав Вакарчук.

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Також дорогою до Одеси Вакарчук зустрів білборд, де вказано напрям руху російських "орків" прямо в Гаазький міжнародний суд.

Вакарчук поцінував воєнний гумор одеситів 02

фото instagram/sviatoslav.vakarchuk

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Топ коментарі

  • Мое Родителей
    Он делает то .что у него лучше получается .Глупая и не приятная критика.то. что это опасно для него.это другой вопрос.Если вы не знаете.артисты.певцы всех армий всех времен выступают перед своими военными.поднимая боевой дух о чем сказано в стать .
    Не могу успокоится.злите своим мышлением .Командир .разрешите вам проследовать с вашими заявами за кацапским кораблем.
  • Шимус
  • клаус хаус
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