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Росія накопичує сили для того, аби масово відправляти строковиків на кордон з Україною, - Монастирський

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Росія накопичує сили для того, аби масово відправляти строковиків на кордон з Україною, - Монастирський
У РФ наразі накопичують сили для того, щоб направляти зі своєї території строковиків до кордонів України.

Про це поінформував у ефірі українських телеканалів міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми знаємо, що наразі збираються також сили (у Росії) щоб направляти звідти строковиків, людей, які ніколи не тримали в руках зброю (до кордонів України, – ред.). Ми вже відзначаємо, що передаються танки з білим розфарбуванням, які мали б, за задумом, воювати у Сибіру і ніколи не застосовуватися у нас, і все це перекидається наразі до кордонів України. І очевидно, буде спалено у найближчий час саме тут", - заявив він.

Очільник МВС України також висловив переконання, що кожен день боротьби України і кожен день наших активних дій на фронті і в тилу наближає нас до перемоги.

"Щодо дій і переворотів там – ми отримуємо дуже багато інформації як від нашої розвідки, так і від розвідок наших міжнародних партнерів. Звичайно, економічні санкції діють, і напруження у російських елітах зростає. Зокрема, перші особи економіки РФ намагалися виїхати за межі (Росії, – ред.), вивезти свої статки. І це вже говорить про те, що дійсно економічний устрій РФ похитнувся. Але водночас не треба обманювати себе тим, що він повалився. Звичайно, запас міцності там ще є", - поінформував міністр.

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Топ коментарі

  • Слава Свид
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  • Сергей Капустин bd8b5f7d
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  • Светлана Науменко
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