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Російські окупанти захопили у полон гуманітарну колону на Харківщині, - Верещук

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Російські окупанти захопили у полон гуманітарну колону на Харківщині, - Верещук
Російські окупаційні війська на Харківщині захопили у полон гуманітарну колону, яка рухалась у напрямку до Вовчанську у Харківській області.

Про це під час брифінгу повідомила віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

"Була зірвана доставка допомоги до селища Мала Рогань. Ми отримали інформацію від наших розвідників про заплановану провокацію з боку окупаційних військ. Вони планували захопити гуманітарну колону. На жаль, не вдалося упередити такі плани окупаційних військ для колони з гуманітарною допомогою для міста Вовчанськ", - сказала вона.

За словами Верещук, зник зв'язок із п’ятьма водіями та одним лікарем:

Кашкаров Артем - водій швидкої;
Бурда Артем - лікар;
Гончаренко Владислав - водій;
Позінь Павло - водій;
Корнейко Павло - водій;
Маслов Олександр - водій.

"Ми ведемо перемовини про повернення наших людей", - додала Верещук.

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Топ коментарі

  • Перехватчик
  • ahuhu
    Доставили кацапським окупантам продовольство.
    Пропоную у таких конвоях возити додатково кілька ящиків отруєної водяри.
    Якщо кацапи пропустять конвой, - ящики залишаються в автомобілях.
    А якщо захоплять, - нехай, падли, ужеруться до смерті!
  • Urs
    игры с кацапами в гуманитарные колонны становятся сомнительными предприятиями.
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