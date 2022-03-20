Російські окупанти захопили у полон гуманітарну колону на Харківщині, - Верещук
Про це під час брифінгу повідомила віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.
"Була зірвана доставка допомоги до селища Мала Рогань. Ми отримали інформацію від наших розвідників про заплановану провокацію з боку окупаційних військ. Вони планували захопити гуманітарну колону. На жаль, не вдалося упередити такі плани окупаційних військ для колони з гуманітарною допомогою для міста Вовчанськ", - сказала вона.
За словами Верещук, зник зв'язок із п’ятьма водіями та одним лікарем:
Кашкаров Артем - водій швидкої;
Бурда Артем - лікар;
Гончаренко Владислав - водій;
Позінь Павло - водій;
Корнейко Павло - водій;
Маслов Олександр - водій.
"Ми ведемо перемовини про повернення наших людей", - додала Верещук.