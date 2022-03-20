Росія відтермінувала боргові зобов'язання Білорусі на 5-6 років

Мінськ і Москва домовилися про відтермінування погашення зобов'язань Білорусі щодо державних кредитів перед Росією на п'ять-шість років.

Про це заявив міністр фінансів Білорусі Юрій Селіверстов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Ми обговорили та запропонували перевести частину платежів на більш комфортні, взаємоприйнятні для наших країн терміни – від 5 до 6 років уперед. Фактично у нас є перенесення терміну, яке дозволить нам зараз не відволікати ресурси, щоб ми могли обслуговувати свої зобов'язання та погасити їх перед нашими партнерами з Росії", - сказав Селіверстов.

Міністр також заявив, що західні країни намагаються довести російську економіку до дефолту. За його словами, те саме робиться і щодо Білорусі.

Він додав, що про перехід Білорусі на російський рубль не йдеться.

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