Шість регіональних українських телеканалів починають мовлення на супутнику

Державне космічне агентство України та ДП "Укркосмос" забезпечили мовлення регіональних українських телеканалів на супутнику.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на сайт Національної ради з питань телерадіомовлення.

Вже доступні телеканали: "Рівне 1" (Рівне), "Віта ТВ" (Вінниця), "Відікон" (Суми), "TV 7+" (Хмельницький), "7 канал" (Одеса).

Найближчим часом на супутнику запрацює телеканал "ЗЕТ" із Запоріжжя.

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Знайти ці канали на супутнику можна за такими технічними характеристиками: супутниковий ретранслятор AMOS-7; частота прийому 12341МГц; символьна швидкість 17900 Ксимв/с; корекція помилок (FEC) 3/4%; поляризація горизонтальна; формат мовлення MPEG-4 DVB/S2

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