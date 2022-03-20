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"Будь-який ворог, який ступить на землю у напрямку Волині або Рівного, там і залишиться", - Монастирський

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Волинська область готова зустрічати будь-якого окупанта.

Про це в ефірі телемарафону заявив глава МВС Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ.

"Я переконаний, що той напрямок у нас надійно закритий, і що будь-який ворог, який ступить на землю на напрямку Волині або Рівного, там і залишиться", - наголосив він.

За словами Монастирського, Волинь чекає наразі будь-якого агресора.

"Традиції оборони Волині йдуть у глибокі попередні роки, - і воїни УПА, і їхні нащадки наразі отримали зброю; також ЗСУ, територіальна оборона, добровольці, волонтери, цивільні особи готові зустрічати ворога, у тому числі й на тому напрямку", - додав він.

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Топ коментарі

  • Анатолий Воробей 64c537e3
    ********, ви що там розумом тронулись. На Волині збирачі бурштину вас там і поховають. Туди навіть наша Нацполіція не завжди зайти може.
  • Maksim Perepelitca
    Кацапи вже навіть медальки приготували . Но шото пашло нє так ,, і схоже - їх чекає пункт прийому металобрухту . .
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  • Sophia-Maria Duglass
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