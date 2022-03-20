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Китай спростував інформацію про надання військової допомоги Росії

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Китай спростував інформацію про надання військової допомоги Росії
Посол Китаю в США Цинь Ган заявив, що Китай не надає Росії військову допомогу, а закликає до припинення вогню та дипломатичних переговорів.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на УП, про це Ган заявив у ефірі CBS

"Є дезінформація про те, що Китай надає військову допомогу Росії. Ми спростовуємо це... Ми вже ясно дали зрозуміти, що, знаєте, національний суверенітет та територіальна цілісність усіх країн, включаючи Україну, мають шануватися та захищатися... Китай є частиною вирішення, а не частиною проблеми", - зазначив посол.

 При цьому Ган повідомив, що на другий день війни Сі Цзіньпін просив президента РФ Володимира Путіна подумати про продовження мирних переговорів з Україною.

За його словами, Китай не займається постачанням зброї та боєприпасів будь-якій зі сторін, відправляючи лише продукти харчування, медикаменти, спальні мішки та дитяче харчування.

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Топ коментарі

  • Solsky Wasyl
    вже знають в цілим Світі що з росією мирні переговори можна проводити тільки в тому випадку, коли росії вже гайки. А одразу по підписанню, як тільки рашка уповзе до себе зализувати рани, треба готуватися до наступної війни, яку росія розпочне так скоро, як вона тільки оговтається.
  • Перехватчик
  • Євген Дусик
    Той, хто вірить комунякам - дурень...
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