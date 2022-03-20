Німецький європарламентар пропонує повну заборону постачання товарів подвійного призначення до РФ

Експорт товарів подвійного призначення до Російської Федерації має бути повністю зупинений з метою створення додаткового тиску на російську економіку.

Про це у коментарі Guildhall заявив депутат Європарламенту від Німеччини, член Християнсько-демократичного союзу Німеччини Міхаель Галер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Я підтримую санкції на постачання товарів подвійного призначення, включно із технологіями до Росії. Зазначу, що, наприклад, компанія Bosch, яка комплектувала безліч моторів, автомобілів та іншого, повністю припинила експорт до Росії. Є й інші такі компанії, ці постачання мають бути повністю під санкціями", - заявив політик.

"Окреме питання, яке вже порушували в Німеччині, полягає в тому, що низка компаній уклали контракти на постачання товарів подвійного призначення до введення санкцій. Тобто відкрите питання не лише повної заборони постачання таких товарів у майбутньому, а й що робити з колишніми контрактами. Наше агентство з ліцензування експорту вже займається цим, щоб законно все це зупинити, адже компанії з контрактами підуть до судів", - зазначив депутат Європарламенту.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Велика Британія заборонить експорт товарів подвійного призначення та технологій до РФ, - МЗС

"Ми склали такий список товарів підсанкційного подвійного призначення, але він має бути повнішим. Щодо ефекту, візьмемо для прикладу галузь вантажоперевезень та її вплив на економіку. Ми санкціонуємо запчастини, автопарк зазнає збитків і через певний час вантажоперевезення по цілій країні гальмуються і зриваються, галузь зазнає збитків", - підсумував Міхаель Галлер.

Напередодні в Міністерстві закордонних справ Великої Британії заявили, що поряд з фінансово-економічними санкціями проти Російської Федерації, які набули чинності після ухвали уряду Великої Британії від 1 березня, санкції також будуть накладені на експорт у РФ товарів подвійного призначення та високотехнологічної продукції.

Ще один депутат Європейського парламенту, ексочільник МЗС Польщі Вітольд Ващиковський також підтримав ідею запровадження санкцій проти товарів подвійного призначення, але додав, що вони мають залишатися чинними після закінчення війни.