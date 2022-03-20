В Україні водіям заборонили користуватися відеореєстраторами

У зв'язку з повномасштабним нападом Росії в Україні водіям автомобілів і мотоциклів заборонили використовувати відеореєстратори.

Як передає Цензор.НЕТ, про це з посиланням на управління зв'язків з громадськістю ЗСУ повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в Telegram.

Українським водіям машин та мотоциклів тепер не можна використовувати відеореєстратори.

Заборона стосується фото та відеозйомки:

- Доріг загального користування;

- Об'єктів загального призначення;

- Об'єктів інфраструктури, блокпостів, укріплень;

- Розташування, зосередження чи переміщення військових частин (підрозділів) сил оборони.





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Заборона діє для усіх регіонів країни, особливо там, де відбуваються бойові дії.

Це рішення військового командування доведено до представників військових адміністрацій, вони мають повідомити про це громадськість.