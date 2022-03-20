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Є випадки, коли цілі підрозділи РФ здаються у полон разом із технікою, - Монастирський

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Є випадки, коли цілі підрозділи РФ здаються у полон разом із технікою, - Монастирський
Російські окупанти іноді цілими підрозділами добровільно здаються у полон.

Про це під час телемарафону заявив глава МВС Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ.

"Є випадки здачі у полон, коли добровільно підрозділи рф виходять на наших військових і проголошують, що вони хочуть здатися у полон, що вони не беруть участь в активних бойових діях, - разом з технікою, зокрема з танками. Вони вже переходять, здаються, під гарантії безпеки, усвідомлюючи, що там їх ніхто не чекає. Їх дійсно пускають як гарматне м'ясо їхні командири", - сказав він.

За словами Монастирського, окупанти, які приходять на українську землю, кажуть, що їм наказали сюди йти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Будь-який ворог, який ступить на землю у напрямку Волині або Рівного, там і залишиться", - Монастирський

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Топ коментарі

  • Слава Свид
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  • Саша ТРОЯ
    Фото ілюстраційне- що вам не так?
  • Семен Шкаралупа
    Почалося: в масквабаді почали пи*дити "гуму": назад в 90-і, кацапи!

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