Наступного тижня парламент знову збереться і плідно попрацює, - Корнієнко

Верховна Рада наступного тижня проведе засідання: планують розглянути питання реформи митниці, продовольчої безпеки, відновлення економіки та роботи підприємств.

Про це перший заступник Голови ВР Олександр Корнієнко повідомив в ефірі національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Потрібно відновлювати економіку, потрібно відновлювати роботу підприємств: перевозити їх, евакуювати. Треба говорити про посівну, про продовольчу безпеку. Це ті теми, які обговорюватимуться на найближчих зустрічах парламенту. Я відчуваю, не можу казати точно, бо це питання безпеки, у першу чергу, наступного тижня парламент знову збереться і плідно попрацює. Є всі плани, щоб це відбулося", - сказав перший віцеспікер.

Він уточнив, що серед економічних ініціатив на засіданні Верховної Ради розглядатиметься реформа митниці, яка передбачає спрощення всіх митних процедур для пришвидшення завезення предметів, необхідних для України.

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