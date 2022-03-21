Використання Росією гіперзвукових ракет не змінить перебіг війни проти України, - Остін
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Використання гіперзвукових ракет, про яке заявила Росія, суттєво не вплине на перебіг війни проти України.
Про це заявив глава Міноборони США Ллойд Остін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на AFP.
"Я б не став розглядати це як серйозну зміну правил гри. Думаю, що причина, через яку він вдається до використання цих видів зброї, полягає в тому, щоб відновити наступальний потенціал", - зазначив він.
Остін вважає, що найближчим часом тактика не зміниться.