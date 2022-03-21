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Використання Росією гіперзвукових ракет не змінить перебіг війни проти України, - Остін

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Використання Росією гіперзвукових ракет не змінить перебіг війни проти України, - Остін
Використання гіперзвукових ракет, про яке заявила Росія, суттєво не вплине на перебіг війни проти України.

Про це заявив глава Міноборони США Ллойд Остін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на AFP.

"Я б не став розглядати це як серйозну зміну правил гри. Думаю, що причина, через яку він вдається до використання цих видів зброї, полягає в тому, щоб відновити наступальний потенціал", - зазначив він.

Остін вважає, що найближчим часом тактика не зміниться.

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Топ коментарі

  • Герхард
    Асфальтом?
  • Олег Смуток 8713be8e
    Авіаційних керованих ракет х-55 на паРаші є ще близько 3000 шт. Це ті ракети якими за 2000 км стратегічні бомбардувальники Яворівський полігон під Львовом рознесли.
    Тільки Кучма в 1999 віддав паРаші 600 таких ракет, як розрахунок за поставлений газ :/... + паРаша своїх мала десь 2500 шт.
    А ще в рашистів є і покращені аналоги - х-101 - їх менше.

    Без нормального ПВО - буде біда!!!
  • FT FT
    Только пора уже и по ********* ответный удар нанести. Хотябы по ЧФ в крыму и по крымскому мосту для начала
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