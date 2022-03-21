Використання Росією гіперзвукових ракет не змінить перебіг війни проти України, - Остін

Використання гіперзвукових ракет, про яке заявила Росія, суттєво не вплине на перебіг війни проти України.

Про це заявив глава Міноборони США Ллойд Остін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на AFP.

"Я б не став розглядати це як серйозну зміну правил гри. Думаю, що причина, через яку він вдається до використання цих видів зброї, полягає в тому, щоб відновити наступальний потенціал", - зазначив він.

Остін вважає, що найближчим часом тактика не зміниться.

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