Другу добу фіксується зниження інтенсивності ворожих нальотів - 20 березня знищено 1 літак, 4 безпілотники та 2 крилаті ракети, - Повітряні Сили. ВIДЕО

За двадцять п’ять діб російські окупанти понесли серйозні втрати як на землі, так і в небі. 96 літаків, 118 вертольотів, десятки безпілотників та крилатих ракет.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Командування Повітряних Сил.

У повідомленні відзначається: "Уже другу добу спостерігається зниження інтенсивності ворожих нальотів. Здебільшого окупанти з допомогою безпілотників оперативно-тактичного рівня фіксують результати ракетно-бомбових ударів по території України.

Саме тому основною здобиччю протиповітряної оборони Повітряних Сил стали БпЛА окупантів, яких на різних напрямках збито чотири одиниці. Крім того, збито один ворожий літак рашистів та дві крилаті ракети.

По наземних цілях успішно відпрацювала ударна авіація. Бомбардувальники Су-24м та штурмовики Су-25 завдали ракетно-бомбових ударів по скупченню техніки, танкових колонах та живій силі".

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