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Другу добу фіксується зниження інтенсивності ворожих нальотів - 20 березня знищено 1 літак, 4 безпілотники та 2 крилаті ракети, - Повітряні Сили. ВIДЕО

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За двадцять п’ять діб російські окупанти понесли серйозні втрати як на землі, так і в небі. 96 літаків, 118 вертольотів, десятки безпілотників та крилатих ракет.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Командування Повітряних  Сил. 

У повідомленні відзначається: "Уже другу добу спостерігається зниження інтенсивності ворожих нальотів. Здебільшого окупанти з допомогою безпілотників оперативно-тактичного рівня фіксують результати ракетно-бомбових ударів по території України.

Саме тому основною здобиччю протиповітряної оборони Повітряних Сил стали БпЛА окупантів, яких на різних напрямках збито чотири одиниці. Крім того, збито один ворожий літак рашистів та дві крилаті ракети.

По наземних цілях успішно відпрацювала ударна авіація. Бомбардувальники Су-24м та штурмовики Су-25 завдали ракетно-бомбових ударів по скупченню техніки, танкових колонах та живій силі".

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Топ коментарі

  • Advokat Savchuk
    НЕ розслабляємось, раха концентрує авіацію для якогось "последнего и решительного боя", кілька днів не наступає береже мясо, підганяє свіже. Щось на морі мутять з тими фейковими мінами тіпа "Ми нє можем падплить с марпехами бо там сбу мор.мин набросало". Це ж москалі, вони підлі, вдарять зі спини, по найвразливішому - населенню, житлових кварталах, комуналці
  • Rostyslav Komarnytsky
    Вангую: літуни у кацапів закінчаться швидше, ніж літаки. Зверніть увагу, що ці літуни, які воюють в Україні, воювали і в Сирії, і у Лівії, і у Грузії. Чому? Бо інших, рівних їм по майстерності просто нема. І більшу частину з них вже знищено. Ті, що прийдуть їм на заміну - це просто літуни. Без приставки "бойові". Сумніваюся, що вони здатні виконувати бойові завдання. ВКС кацапії - то така ж фікція, як і їхня піхота. Амінь.
  • Amber
    Дай Бог , дай Бог , щоб так було 😠
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