Фінляндія готова прийняти більше українських біженців - прем'єр
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Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила про готовність країни до приїзду ще більшої кількості біженців з України.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє національний мовник YLE.
Прем'єр додала, що до Фінляндії доїхала відносно невелика кількість біженців (за даними міграційної служби, притулку в країні попросили 7 916 українських громадян). Більшість українців, які рятуються від війни, облаштувалися в сусідніх країнах.
Марін запевнила, що влада Фінляндії намагатиметься забезпечити "максимально нормальні умови" для розміщення тих, хто прибуває з України. Прем'єр також зазначила, що фіни поінформовані про те, що відбувається, і хочуть допомагати.
Санна Марін вважає важливим рішення ЄС про те, що біженцям дадуть право на роботу, а дітям – можливість відвідувати школу чи дитячий садок.