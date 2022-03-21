На Волині досі висока ймовірність провокацій російських спецслужб для втягування Білорусі у війну, - Генштаб
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Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив оперативну інформацію щодо можливих провокацій на Волинському напрямку.
Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
"На Волинському напрямку залишається висока імовірність проведення провокацій спецслужбами російської федерації на білоруських об’єктах з метою втягування збройних сил республіки білорусь у військову операцію проти України",- зазначається у повідомленні.