На Волині досі висока ймовірність провокацій російських спецслужб для втягування Білорусі у війну, - Генштаб

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив оперативну інформацію щодо можливих провокацій на Волинському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"На Волинському напрямку залишається висока імовірність проведення провокацій спецслужбами російської федерації на білоруських об’єктах з метою втягування збройних сил республіки білорусь у військову операцію проти України",- зазначається у повідомленні.

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