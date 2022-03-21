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Росія почала використовувати порт окупованого Бердянська як логістичний хаб для забезпечення свого війська, - журналіст Клименко

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Росія почала використовувати порт окупованого Бердянська як логістичний хаб для забезпечення свого війська, - журналіст Клименко
Росія почала використовувати порт Бердянськ як логістичний хаб для постачання свого військового угруповання, яке знаходиться у Херсонській та Запорізькій областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Новому часу заявив керівник проекту "Інститут Чорноморських стратегічних досліджень" Андрій Клименко.

За його словами, з порту вивели кілька комерційних суден для того, щоб використати причали Бердянського порту.

Коментуючи факт того, що з морського порту в Бердянську зникло п'ять кораблів із зерном, Клименко зазначив: "Ці п'ять кораблів комерційних судів кількох країн. Вони були виведені три дні тому з порту Бердянськ. В даний час вони знаходяться в Азовському морі, стоять на якорі біля входу в Керченську протоку і нікуди не рухаються. Була інформація, що вони завантажені зерном, хоча дані автоматизованої інформаційної системи не показують, що вони мають вантаж на борту. Я думаю, що правду ми дізнаємося лише тоді, коли їм буде дозволено вийти з Керченської протоки та піти за призначенням.

Але можна з абсолютною впевненістю сказати, що Російська Федерація почала використовувати порт Бердянськ як логістичний хаб для постачання свого військового угруповання, яке знаходиться у Херсонській та Запорізькій областях – у південній частині. Оскільки кораблі займали місце біля причалів, їх звільнили у тому, щоб туди могли підходити кораблі постачання. Їх просто звідти вигнали, щоб використовувати причали Бердянського порту".

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Топ коментарі

  • Энди Мир
    Є, в трасі Миколаїв-Кропивницький. Там їх не один десяток.
  • Bat'kowic Pablo
    Коли щось виглядає як зрада, поводиться як зрада, смердить як зрада, то це і зрада. Маразм - цього не помічати. Маразм, або, швидше саботаж. Як, заразом, закатана в асфальт ракетна програма, справа Цемаха, Вагнери, клістрони, бронежилети, посадки по тюрмах волонтерів, ветеранів, бойових генералів, справа проти Пашинського за передачу експортних "Стугн" на фронт і багато чого іншого.
  • Tierre
    Удивительно...такое десантоопасное направление и никто не оборонял, ничего не заминировано...
    Такое ощущение, что если Одессу готовили к обороне, то Бердянск и Мелитополь готовили к сдаче.
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