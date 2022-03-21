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Єрусалим - правильне місце для переговорів України та РФ, - Зеленський

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Єрусалим - правильне місце для переговорів України та РФ, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Єрусалим - це правильне місце для перемовин України та Росії.

Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Прем’єр-міністр Ізраїлю пан Беннет намається знайти переговорний шлях із Росією. І ми за це вдячні – за кожне зусилля, щоб раніше чи пізніше ми почали говорити з Росією. Можливо в Єрусалимі. Це правильне місце для того, щоб знайти мир. Якщо це можливо", - сказав глава держави.

Зеленський нагадав, що виступив у неділю в ізраїльському кнесеті, але, наголосив він, "говорив від вашого імені з народом Ізраїлю, який нас розуміє як вільні люди вільних людей".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський запропонував Беннету провести перемовини з Росією в Єрусалимі

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Топ коментарі

  • Психиатрическая больница No1
    Зеленский! Не смей вести переговоры с тем. кого уже мир признал военным преступником! Ничего кроме полной капитуляции и гибели Украины его не интересует. Его дни сочтены, а тебе ещё жить и смотреть в глаза людям.
  • atv1204 atv
    Гаага идеальное место.. и Зеленский там лишний.. от Украины должны быть прокуроры Украины и международные прокуроры со следователями и, санитары психушки - для взбесившегося старого серийного маньяка кабаева..
  • Лилия Стацкая
    Та що він хріновіною займається?путлер не вилізе публічно на люди ,бо боїться ліквідаціі, треба щось думати про зброю, українців росстрілює кацапська артилерія безкарно,як у тирі.
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