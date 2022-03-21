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Підрозділи Росгвардії намагаються проводити каральні заходи на тимчасово окупованих територіях, - Генштаб

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Підрозділи Росгвардії намагаються проводити каральні заходи на тимчасово окупованих територіях, - Генштаб
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію про те, що підрозділи Росгвардії намагаються проводити каральні акціх на тимчасово окупованих територіях Півдня України.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"З метою запобігання мітингам в окупованих населених пунктах переміщено підрозділи росгвардії, які намагаються проводити каральні заходи проти мирного населення на території Херсонської та Запорізької областей.

Очікується продовження проведення окупантами заходів спрямованих на встановлення окупаційної влади на тимчасово підконтрольних територіях та боротьби з осередками національного спротиву", - відзначається у повідомленні. 

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Топ коментарі

  • PREDATOR PREDATOR
    Зброя потрібна.Невже в Херсоні кілька тисяч одиниць зброї немає і не могли наробити коктейлів молотова? Просто мітингами нічого не зробити.
  • atv1204 atv
    кроме нашей власти, никто не удивляется, что кацапы - это фашисты, которые копируют гитлеровцев во всем..
  • stels400
    Питання в іншому 300 тис людей і десяток техніки с пару сотень гівнюків мають контроль над містом.Ось це питання на яке треба шукати відповідь і рішення негайно.
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