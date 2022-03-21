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Окупанти хочуть вивезти з Маріуполя до РФ 350 дітей. Це тероризм, - Верещук

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Окупанти хочуть вивезти з Маріуполя до РФ 350 дітей. Це тероризм, - Верещук
Віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук оприлюднила інформацію, що окупанти хочуть вивезти з Маріуполя до РФ 350 дітей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

Верещук обурилася, що Росія почала викрадати та вивозити наших людей з Маріуполя у РФ.

"Більше того, у нас є факти, що вони викрадають дітей з дитячих будинків і не дозволяють нам їх забрати. Для розуміння: 350 дітей вони збираються насильно вивезти у напрямку Росії, не даючи нам їх забрати. Ми просимо чітко: дайте нам коридор і пишемо, у який інтернат їдемо і чому. Вони відразу ж забирають тих дітей у Росію. Це тероризм", - заявила вона. 

Раніше російське міністерство оборони поставило ультиматум українській владі, щоби до 5 ранку 21 березня мер міста Вадим Бойченко здав місто, а тоді російські окупанти нібито відкриють гуманітарні коридори для населення та роззброєних українських військових.

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Топ коментарі

  • Лилия Стацкая
    Так чому не вивезли дітей у першу чергу?!!Ви що думали ,що "хлопчики "кацапськи то люди? Якісь дивні дії з ціми слугами, перед вторгненням заривають випуск "Грому" що майже був готовий до використання, розмінують прохід з Криму, дітей донетчини вирішили вивозити коли вже місто у осаді, гумконвой просувають коли ще зранку було попередження ,що колону будуть атакувати...Чи дурні ,чи вороги.
  • Gar
    То, что ***** - террорист, знает весь мир. Украина знает это с 2014 года. А для Верещук, вижу, это является новостью. Вас предупредили о вторжении. Почему не приняли меры? Почему не взорвали мосты? Почему не вывезли детей и не сделали запас продуктов?
  • Татьяна Гончаренко 1301df59
    Я вообще не понимаю, почему с тех территорий, которые были под ударом, нельзя было эвакуировать детей, зоопарки и так далее. Если не хотели паники, могли бы сделать это как-то тайно или под каким-то предлогом. Вопрос разминирования территории с Крыма отдельно очень интересный.
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