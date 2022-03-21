Окупанти хочуть вивезти з Маріуполя до РФ 350 дітей. Це тероризм, - Верещук

Віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук оприлюднила інформацію, що окупанти хочуть вивезти з Маріуполя до РФ 350 дітей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

Верещук обурилася, що Росія почала викрадати та вивозити наших людей з Маріуполя у РФ.

"Більше того, у нас є факти, що вони викрадають дітей з дитячих будинків і не дозволяють нам їх забрати. Для розуміння: 350 дітей вони збираються насильно вивезти у напрямку Росії, не даючи нам їх забрати. Ми просимо чітко: дайте нам коридор і пишемо, у який інтернат їдемо і чому. Вони відразу ж забирають тих дітей у Росію. Це тероризм", - заявила вона.

Раніше російське міністерство оборони поставило ультиматум українській владі, щоби до 5 ранку 21 березня мер міста Вадим Бойченко здав місто, а тоді російські окупанти нібито відкриють гуманітарні коридори для населення та роззброєних українських військових.

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