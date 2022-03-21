Польща може конфіскувати російське майно на своїй території, - Моравецький

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що країна має конфіскувати російське майно, яке знаходиться на її території.

Про це він заявив в інтерв'ю Wprost, інформує Цензор.НЕТ.

Моравецький розповів, що найближчим часом відбудеться зустріч уряду Польщі з опозицією.

"На зустрічі ми хотіли б підняти питання про те, як Польща може заморозити та конфіскувати російське майно, яке знаходиться в нашій країні. Такі маєтки у нас є. З одного боку, ми маємо конституційні обмеження на такі дії, пов’язані з правами власності, а з іншого – все більше поляків не розуміють, чому, якщо італійці конфіскують яхти російських олігархів, ми не можемо проводити такі дії в нашій країні. ... У нас немає російських яхт.

Але є якась нерухомість і є фінансові активи, тобто акції компаній, які ми повинні забрати. У всякому разі, наша коаліція рішуче за це", - пояснив він.

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