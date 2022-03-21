За добу 20 березня від рук окупантів загинуло 3 мешканця Донецької області, - ОВА
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В результаті російських обстрілів в Донецькій області за минулу добу загинули 3 мирних жителів. Всього спочатку вторгнення Росії в регіоні вбито понад 100 цивільних. Точніше число жертв в Маріуполі і Волновасі встановити поки неможливо.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
"Сьогодні в результаті російських обстрілів в Донецькій області загинули 3 людини, 5 отримали поранення", - написав глава Донецької ОВА.
Кириленко додав, що на території області знаходяться жертви росіян у Харківській та Луганській областях. За його словами, в Слов'янську - 1 загиблий і 1 поранений, в Бахмуті - 2 загиблих і 1 поранений.
"В цей час неможливо встановити точну кількість жертв в Маріуполі і Волновасі", - зазначив глава ОВА.
Всього з початку російського вторгнення в Донецькій області вбито 108 і поранено 442 мирних жителів. Як зазначили в ОВА, ці цифри не враховують кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.