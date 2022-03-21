Законопроєкт для відкликання депутатів від заборонених партій готується, - Корнієнко
Про це повідомив заступник Голови ВР Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Серед названих РНБО партій лише одна парламентська - "Опозиційна платформа - За життя", але є багато позапарламентських, наприклад "Партія Шарія". Вони мають розлогу мережу фракцій у місцевих радах. Зрозуміло, що це теж депутати, але місцевих рад, тому треба вирішувати питання щодо їх подальшої долі. Ми готуємо з колегами відповідний законопроєкт, який дозволить відкликати цих депутатів за народною ініціативою. Я думаю, що суспільство теж має отримати інструмент впливу на склад місцевих рад, щоб у них не було зрадників", - сказав він.
Щодо подальшого функціонування парламентської фракції "ОПЗЖ" перший віцеспікер зауважив, що механізм, який би автоматично припинив повноваження депутатів із фракції у зв’язку з її забороною, не напрацьований.
Водночас він додав: "Ми працюємо над тим, щоб ці депутати зрозуміли цю інформацію, відчули її, прожили, можливо, зробили якісь свої організаційні висновки".
Нагадаємо, раніше Рада національної безпеки та оборони призупинила діяльність в Україні партій, які мають зв’язки з Російською Федерацією.
Рішення РНБО стосується таких партій: "Опозиційна платформа – За життя", "Партія Шарія", "Наші", "Опозиційний блок", "Ліва опозиція", "Союз лівих сил", "Держава", "Прогресивна соціалістична партія України", "Соціалістична партія України", партія "Соціалісти", "Блок Володимира Сальдо".