На Південнобузькому напрямі ворог деморалізований, є випадки залишення позицій та зброї, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію, що на Південнобузькому напрямку російські окупанти деморалізовані та є непоодинокі випадки залишення оборонних позицій та техніки.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"На Південнобузькому напрямку противник деморалізований, фіксуються непоодинокі випадки залишення оборонних позицій, зброї та техніки", - відзначається у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Миколаївщині російські окупанти втекли, кинувши вантажівку з боєприпасами. ФОТО