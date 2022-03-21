На Південнобузькому напрямі ворог деморалізований, є випадки залишення позицій та зброї, - Генштаб
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Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію, що на Південнобузькому напрямку російські окупанти деморалізовані та є непоодинокі випадки залишення оборонних позицій та техніки.
Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
"На Південнобузькому напрямку противник деморалізований, фіксуються непоодинокі випадки залишення оборонних позицій, зброї та техніки", - відзначається у повідомленні.