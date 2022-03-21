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На Південнобузькому напрямі ворог деморалізований, є випадки залишення позицій та зброї, - Генштаб

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На Південнобузькому напрямі ворог деморалізований, є випадки залишення позицій та зброї, - Генштаб
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію, що на Південнобузькому напрямку російські окупанти деморалізовані та є непоодинокі випадки залишення оборонних позицій та техніки.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"На Південнобузькому напрямку противник деморалізований, фіксуються непоодинокі випадки залишення оборонних позицій, зброї та техніки", - відзначається у повідомленні. 

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Топ коментарі

  • Харьков Сумской
    Якщо росіяни дуже втомилися на Південнобузському напрямку, то вони можуть в Чорнобаївці відпочити...
  • stels400
    Деблокуйте Маріуполь ось головне питання.
  • stels400
    V знак на рукавах СС які рострілювали євреїв і займалися геноцидом у концтаборах. Z cпецкоманда також СС по рострилах. Також маркували авто де вони квартувалися. Русня це і є фашисти.Деди довоевались внучата СС
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