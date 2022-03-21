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Загинуло 4 особи та 1 людина травмована внаслідок ворожого обстрілу в Києві

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Загинуло 4 особи та 1 людина травмована внаслідок ворожого обстрілу в Києві
У Подільському районі столиці внаслідок ворожого обстрілу загинуло 4 особи та 1 особа травмована.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в місті Києві, передає Цензор.НЕТ.

О 2:18 рятувальники локалізували пожежу на загальній площі 1500 кв. м. Ліквідація пожежі триває.

В ДСНС зазначають, що на місці задіяно 11 одиниць пожежної техніки та 63 рятувальники особового складу.

"На місці загинуло 4 особи та 1 особа травмована. Інформація уточнюється", - повідомляють рятувальники.

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Топ коментарі

  • Вячеслав Crane
    Ті, що не прийшли, теж вбивці, вони майже усі підтримують свого фюрера.
    Нормальний етногенез цього кодла так і не відбувся, вийшло сатанинське плем'я, сенсом життя якого є вбивство і поневолення вільних народів.
  • Саша ТРОЯ
    Тепер це стосується взагалі кожного росіянина, не тільки кацапів і не тільки військових і не тільки в рашці.
    Смерть ворогам!
  • Саша ТРОЯ
    Вони і про Київ заявляли, що за 3 дні візьмуть- і що, і де?
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