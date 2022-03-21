Загинуло 4 особи та 1 людина травмована внаслідок ворожого обстрілу в Києві
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У Подільському районі столиці внаслідок ворожого обстрілу загинуло 4 особи та 1 особа травмована.
Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в місті Києві, передає Цензор.НЕТ.
О 2:18 рятувальники локалізували пожежу на загальній площі 1500 кв. м. Ліквідація пожежі триває.
В ДСНС зазначають, що на місці задіяно 11 одиниць пожежної техніки та 63 рятувальники особового складу.
"На місці загинуло 4 особи та 1 особа травмована. Інформація уточнюється", - повідомляють рятувальники.