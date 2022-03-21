На хімзаводі в Сумах стався витік аміаку, - голова ОВА Живицький
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На заводі хімічної промисловості "Сумихімпром" стався витік аміаку.
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.
"Увага! 21.03.2022 року. 04.30. Витік аміаку Сумихімпром! Зона ураження радіусом близько 5 км!" - написав він.
"Наразі зона ураження становить близько 2.5 км. Напрям вітру та населенні пункти, які опинилися під загрозою: село Новоселиця. Працюють аварійні бригади заводу та ДСНС. Для Сум наразі загрози немає (напрям вітру не на місто)", - додав він.
Також Живицький розповів, що потрібно робити у разі витоку аміаку.