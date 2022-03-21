На хімзаводі в Сумах стався витік аміаку, - голова ОВА Живицький

На заводі хімічної промисловості "Сумихімпром" стався витік аміаку.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.

"Увага! 21.03.2022 року. 04.30. Витік аміаку Сумихімпром! Зона ураження радіусом близько 5 км!" - написав він.

"Наразі зона ураження становить близько 2.5 км. Напрям вітру та населенні пункти, які опинилися під загрозою: село Новоселиця. Працюють аварійні бригади заводу та ДСНС. Для Сум наразі загрози немає (напрям вітру не на місто)", - додав він.

Також Живицький розповів, що потрібно робити у разі витоку аміаку.

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