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На хімзаводі в Сумах стався витік аміаку, - голова ОВА Живицький

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На хімзаводі в Сумах стався витік аміаку, - голова ОВА Живицький
На заводі хімічної промисловості "Сумихімпром" стався витік аміаку.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.

"Увага! 21.03.2022 року. 04.30. Витік аміаку Сумихімпром! Зона ураження радіусом близько 5 км!" - написав він.

"Наразі зона ураження становить близько 2.5 км. Напрям вітру та населенні пункти, які опинилися під загрозою: село Новоселиця. Працюють аварійні бригади заводу та ДСНС. Для Сум наразі загрози немає (напрям вітру не на місто)", - додав він.

Також Живицький розповів, що потрібно робити у разі витоку аміаку.

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Топ коментарі

  • Олена Тихонова b920a9e0
    Надіюсь вітер на РФ.
  • Urs
    Не думаю, что ваша рекомендация полезна для здоровья, да и вообще разумна. Разные люди попадаются, иногда с удивительными странностями. Недавно видел одного, так он каждый день перекись водорода пьёт по методике профессора Неумывакина.
  • Urs
    Да.
    Вам на порядки больший ущерб здоровью уже нанес мамин нафталин в шкафу (выбросьте нафталин), папин советский озонатор воздуха (тоже на выброс) и жизнь на асфальте летом.
    Про вдыхание продуктов термического разложения сухих растительных остатков некоторыми людьми я вообще молчу.
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