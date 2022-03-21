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Байден обговорить введення миротворців в Україну під час візиту до Польщі

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Байден обговорить введення миротворців в Україну під час візиту до Польщі
Президент США Джо Байден, який їде в Європу на екстрений саміт НАТО, під час візиту до Польщі 25 березня обговорить питання введення миротворчого контингенту в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомила посол США в ООН Лінда Томас-Грінфлід.

Вона зазначила, що США не збираються відправляти свої війська в Україну, але підтримають своїх союзників по НАТО у разі нападу на них.

"Я не можу передбачити, які рішення будуть ухвалені на цій конференції НАТО та як НАТО відреагує на пропозицію Польщі (ввести миротворців в Україну — ред.). Що я можу сказати, то це те, що наразі американських військ в Україні не буде. Президент ясно сказав про це. Інші країни НАТО можуть вирішити, що вони хочуть вести війська на територію України. Це буде рішення, яке вони мають ухвалити", — наголосила Томас-Грінфлід.

Також читайте: Польща наступного тижня на самітах НАТО і ЄС оприлюднить пропозицію щодо миротворчої місії в Україні

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Топ коментарі

  • Слава Свид
    пишу им в вк....безполезно...они гамно жрать будут и говорить что сша виновато
  • Цитаты, притчи, афоризмы.
    ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ!💥
    Регистрируйтесь на козлофорумах, группах, соцсетях, ютюб каналах и т. д. И объясните им что по прогнозам голод в России будет через 1,5-2 месяца. Пусть запасатються крупами и другими долгохранящимися продуктами.💥💥💥🦴☠

    От того, что вы будете писать это в их инфо пространстве будет ваш реальный вклад в победу! Каждый день по несколько постов, это же не сложно! Зато эффективно👍
  • Polonez
    Вчера смотрел подборку, как в лаптестане хоронили своих *********, которые сдохли в Украине. Так вот, их мамаши уверены, что их детки ЗАЩИЩАЛИ расию. Так и говорят: "Мой погиб в бою за Харьков, защищая нашу страну". Вывод: какие-то объяснения для этих зомби - пустая трата времени и моральных сил. И время и силы нам нужнее для других дел.
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